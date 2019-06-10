Врач объяснил опасность прослушивания музыки через наушники

СЕГОДНЯ 14:25 2019-06-10T14:25:09+03:00

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Продолжительное использование наушников может спровоцировать головную боль и снижение слуха. Это связано с воздействием звуковых волн на организм, отметил заведующий Научно-исследовательским отделом микрохирургии уха Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Свержевского Евгений Гаров.

Чтобы обезопасить себя от перечисленных заболеваний, специалисты рекомендуют слушать музыку в наушниках не более трех часов в сутки. При этом каждые 30-40 минут необходимо делать перерывы.

Кроме того, врач отмечает, что случать музыку в наушниках на полную громкость не стоит, лучше использовать среднюю. Кроме того, следует учитывать, что самые опасные для уха частоты — низкие (басы), передает сайт телеканала «Звезда».

Помимо этого врачи отмечают еще одну опасность от использования наушников. Этот атрибут способствует образованию ушных пробок, поскольку нарушает естественный процесс самоочищения слухового прохода, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU