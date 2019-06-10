Медведев поручил упростить строительство школ и сократить расходы

СЕГОДНЯ 14:41 2019-06-10T14:41:33+03:00

затраты важно уменьшить без ущерба качеству и безопасности. Предложения по оптимизации СанПиН ожидаются уже в этом году

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Правительство планирует упростить строительство школ. Об этом порталу "Будущее России. Нацпроекты" сообщили в пресс-службе. Премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании президиума совета при президенте РФ поручил подготовить предложения по оптимизации СанПиН для сокращения затрат на строительство школ. При этом уточняется, что это не должно привести к снижению качества или безопасности зданий. Новые меры могут быть приняты в рамках национального проекта «Образование».

В пресс-службе уточнили, что поручение дано Минстрою России совместно с Роспотребнадзором и губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, который возглавляет рабочую группу Госсовета РФ по направлению «Образование и наука».

Бюджет национального проекта «Образование» составит почти 784,5 млрд рублей с 2019 до 2024 года. Ожидается, что в результате реализации этой программы Россия сможет войти в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.

ИСТОЧНИК KP.RU