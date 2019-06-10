Тимошенко хочет объединиться с партией Зеленского

СЕГОДНЯ 14:39 2019-06-10T14:40:46+03:00

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Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предложила представителям демократических сил объединиться с целью недопущения попадания старых властей в обновленную Верховную Раду. При этом в свою коалицию политик хочет включить членов партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука.

По мнению Тимошенко, только вместе они смогут предотвратить приход в парламент тех людей, которые раздавали деньги "за кулисами", чтобы проводить свои "лоббистские решения".

"Мы должны стать плечом к плечу с новым президентом, с его командой, с новыми демократическими политическими силами в Верховной раде и показать высокий класс работы", - сказала лидер "Батькивщины" на съезде партии.

Она заявила, что уже подготовила программу "Новый курс" и четкий план на 100 дней, который поможет вывести страну из кризиса. Менее чем за полгода Тимошенко вместе со своими союзниками собирается остановить падение экономики и свести коррупцию к минимуму, передают "Украинские новости".

Сайт kp.ru писал о том, что досрочные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Пропрезидентская партия "Слуга народа" уже представила "топ" своего избирательного списка.

ИСТОЧНИК KP.RU