Шахтеры перекрыли трассу во Львовской области из-за долгов по зарплате

СЕГОДНЯ 15:06 2019-06-10T15:06:55+03:00

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Шахтеры государственного предприятия "Львовуголь" перекрыли трассу Львов - Рава - Русская сразу в двух местах и требуют погасить задолженность по зарплате. Об этом сообщил глава независимого профсоюза шахтеров Украины Михаил Волынец.

По его словам, министр энергетики и угольной промышленности страны еще на прошлой неделе обещал перечислить деньги в счет долгов до 10 июня, однако рабочие так ничего и не получили. Тем временем, только во Львовской области, где в понедельник, 10 июня. проходит акция протеста, задолженность по зарплатам составила 400 млн гривен (около 15 млн долларов), а для всей страны эта сумма превышает 1 млрд гривен (порядка 37,6 млн долларов)".

Члены независимого профсоюза горняков Украины уже отправились в администрацию "Львовуголя", чтобы прояснить ситуацию. Рабочих волнуют не только деньги, но и отсутствие возможности сбыта угля - сейчас на аварийных складах хранится почти 80 тысяч этого топлива, сообщается на странице Волынца в Facebook.

Сайт kp.ru писал о том, что проблемы в угольной сфере Украины начались еще в прошлом году. В ходе митингов шахтеры неоднократно требовали оплатить их работу, принять программу развития отрасли на десять лет, и ликвидировать влияние "смотрящих" на предприятиях.

Шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате на Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU