Путин поздравил балерину Светлану Захарову с днем рождения

СЕГОДНЯ 15:17 2019-06-10T15:17:11+03:00

В 1996 году Светлана Захарова начала танцевать в прославленном Мариинском театре

Изменить размер текста: A A

10 июня свой день рождения празднует Заслуженная артистка России Светлана Захарова. С юбилеем её поздравил президент России Владимир Путин. Соответствующее обращение опубликовано на сайте Кремля.

Президент отметил выдающийся талант и блистательное мастерство балерины, которая вот уже 10 лет является символом российского балета.

- Ваши работы в прославленном Большом театре, на других знаменитых сценических площадках – это настоящие шедевры хореографического искусства, - добавил Путин.

В 1996 году Светлана Захарова начала танцевать в прославленном Мариинском театре. Уже через год она стала его солисткой. Однако на этом посту она долго не задержалась: в 2003 году юная балерина уехала покорять столицу. Успех не заставил себя долго ждать. Захарова практически сразу стала примой-балериной Большого театра, коей остается и по сей день. Однако сейчас её талант известен далеко за пределами России. Светлана Захарова является солисткой всемирно известного миланского театра "Ла Скала".

ИСТОЧНИК KP.RU