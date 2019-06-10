Инаугурация новоизбранного президента Казахстана запланирована на 12 июня
Инаугурация новоизбранного президента Казахстана Касым-Жомар Токаева запланирована на 12 июня этого года, если Центрально-избирательная комиссия страны закончит все процедуры к соответствующий дате.
«Инаугурацию мы планируем провести 12 июня. Если к этому времени Центральная избирательная комиссия справится с задачей обобщения итогов голосования и опубликует отчет», - сообщил Токаев, который объяснил дату выбора инаугурации тем, что 14 июня ему нужно будет вылетать в Бишкек и далее в Душанбе.
Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, 9 июня в Казахстане стартовали президентские выборы, которые завершились победой временно исполняющего обязанности главы государства Касым-Жомар Токаева. По данным экзитполов, политик получил поддержку около 70% избирателей, что гарантирует ему победу в первом туре.
ИСТОЧНИК KP.RU