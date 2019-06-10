2019-06-10T15:24:24+03:00
В мире

Инаугурация новоизбранного президента Казахстана запланирована на 12 июня

Ранее Касым-Жомар Токаева получил поддержку 70% избирателей
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ. Фото Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАССКасым-Жомарт Токаев на заседании Совета Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ. Фото Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСКасым-Жомарт Токаев на заседании Совета Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ. Фото Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАССКасым-Жомарт Токаев на заседании Совета Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ. Фото Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАС
Изменить размер текста:

Инаугурация новоизбранного президента Казахстана Касым-Жомар Токаева запланирована на 12 июня этого года, если Центрально-избирательная комиссия страны закончит все процедуры к соответствующий дате.

«Инаугурацию мы планируем провести 12 июня. Если к этому времени Центральная избирательная комиссия справится с задачей обобщения итогов голосования и опубликует отчет», - сообщил Токаев, который объяснил дату выбора инаугурации тем, что 14 июня ему нужно будет вылетать в Бишкек и далее в Душанбе.

Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, 9 июня в Казахстане стартовали президентские выборы, которые завершились победой временно исполняющего обязанности главы государства Касым-Жомар Токаева. По данным экзитполов, политик получил поддержку около 70% избирателей, что гарантирует ему победу в первом туре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24