Инаугурация новоизбранного президента Казахстана запланирована на 12 июня

СЕГОДНЯ 15:24 2019-06-10T15:24:24+03:00

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Инаугурация новоизбранного президента Казахстана Касым-Жомар Токаева запланирована на 12 июня этого года, если Центрально-избирательная комиссия страны закончит все процедуры к соответствующий дате.

«Инаугурацию мы планируем провести 12 июня. Если к этому времени Центральная избирательная комиссия справится с задачей обобщения итогов голосования и опубликует отчет», - сообщил Токаев, который объяснил дату выбора инаугурации тем, что 14 июня ему нужно будет вылетать в Бишкек и далее в Душанбе.

Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, 9 июня в Казахстане стартовали президентские выборы, которые завершились победой временно исполняющего обязанности главы государства Касым-Жомар Токаева. По данным экзитполов, политик получил поддержку около 70% избирателей, что гарантирует ему победу в первом туре.

ИСТОЧНИК KP.RU