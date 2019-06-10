Композитор Родион Щедрин получил госпремию за гуманитарную деятельность

СЕГОДНЯ 15:35 2019-06-10T15:35:06+03:00

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В Кремле объявили имена лауреатов государственных премий РФ 2018 года. Советник президента по культуре Владимир Толстой и помощник лидера России Андрей Фурсенко провели брифинг для СМИ.

Одним из лауреатов стал композитор Родион Щедрин, которого отметили за достижения в области гуманитарной деятельности. Его последними работами стали опера-феерия "Рождественская сказка", "Месса поминовения" и "Поэтория". У Народного артиста СССР это не первая госпремия, ранее он получал ее в 1972 и 1992 годах.

- Родиона Константиновича с полным правом можно назвать послом российской музыки в мире. Его произведения в течение более 60 лет входят в репертуар выдающихся музыкантов и оркестров, исполняются на сценах ведущих концертных залов, - отметил Толстой.

В области науки и технологий лауреатами стали сразу семь человек. Премией за создание фундаментальных основ и инструментальных решений проблем регистрации гравитационных волн наградили профессора МГУ Валерия Митрофанова, научного руководителя уникального приборостроения РАН Владислава Пустовойта и замдиректора Института прикладной физики РАН Ефима Хазанова.

В отрасли здравоохранения наградой отметили работы по снижению заболеваемости и смертности среди больных стенотическими заболеваниями трахеи. Лауреатами госпремий по литературе стали писатель Павел Басинский, пианист Николай Луганский и директор Национального парка «Кенозерский» Елена Шатковская. Премии вручат 12 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU