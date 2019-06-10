Путин и Токаев подтвердили стремление укреплять российско-казахстанские отношения

СЕГОДНЯ 15:45 2019-06-10T15:45:41+03:00

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В состоявшемся в понедельник, 10 июня, телефоном разговоре президенты России и Казахстана - Владимир Путин и Касым-Жомар Токаев подтвердили стремление укреплять российско-казахстанские отношения стратегического партнерства. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин тепло поздравил Касым-Жомарта Токаева с убедительной победой на выборах президента Казахстана и пожелал ему успехов. С обеих сторон подтверждено стремление и далее укреплять российско-казахстанские отношения стратегического партнерства и союзничества, наращивать двусторонние связи в различных областях», - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, в минувшую субботу, 9 июня, в Казахстане прошли президентские выборы, которые завершились победой временно исполняющего обязанности главы государства Касым-Жомар Токаева. По данным экзитполов, политик получил поддержку около 70% избирателей, что гарантирует ему победу в первом туре. Его иннагурация запланирована на 12 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU