Руководитель аппарата правительства прокомментировал изменения в КоАП

СЕГОДНЯ 16:03 2019-06-10T16:28:54+03:00

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В правительстве РФ подготовили новую концепцию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). В новой версии документа будет изменен подход к наказанию за административные правонарушения. В том числе некоторые поблажки получит бизнес.

"Мы считаем, что признание административным правонарушением должно быть обусловлено общественной опасностью. Наказание за административное правонарушение должно быть адекватным и соответствовать вреду, который причинен общественным интересам в результате правонарушения", - рассказал "Известиям" руководитель аппарата правительства - вице-премьер Константин Чуйченко.

Новая концепция КоАПа будет опубликована на этой неделе. По мнению чиновника, документ подтолкнет контрольно-надзорные органы на предотвращение нарушений, а не их выявление. Для этого ведомствам пересмотрят систему показателей эффективности. Кроме того, будут внимательно изучены наказания. Некоторые из них могут уйти в прошлое.

ИСТОЧНИК KP.RU