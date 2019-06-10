В Конгрессе США заинтересовались монополией Amazon, Apple, Facebook и Google

СЕГОДНЯ 16:36 2019-06-10T16:36:33+03:00

В Конгрессе уверены, что монополия это не нормально. Фото: REUTERS

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Завершившееся в США антимонопольное расследование против американских компаний Amazon, Apple, Facebook и Google может стать причиной новой разборки. В Конгрессе намерены выявить и устранить издержки чрезмерной монополизации рынка цифровых услуг.

"Речь идет о масштабном разбирательстве на рынке цифровых услуг и изучении причин доминирования крупных технологических платформ. Так, Google контролирует 94% поиска в сотовых телефонах, Facebook располагает 2,7 млрд пользователей и является крупнейшей социальной сетью в мире. Это монополия", - сказал член юридического комитета нижней палаты Конгресса Дэвид Сисилини в эфире телеканала Fox News.

По его мнению, сбор личных данных пользователей этих компаний нередко идет в ущерб неприкосновенности личной жизни людей.

"Есть достаточно много сведений о нецелевом использовании таких данных, об устранении конкурентов и недобросовестном поведении в ущерб инновациям и предпринимательству", - пояснил Сисилини.

Он и его коллеги хотят с помощью этого расследования получить представление об изъянах этого сегмента экономики и уничтожив монополию, "обеспечить доступ потребителей к широкому ассортименту самой современной продукции".

ИСТОЧНИК KP.RU