Задержан девятый участник драки, в которой убили экс-спецназовца ГРУ Никитe Белянкина

СЕГОДНЯ 16:54 2019-06-10T16:54:03+03:00

Никита Белянкин служил в спецназе и дважды бывал в командировках в Сирии Фото: СОЦСЕТИ

Следователи совместно с сотрудниками МВД проводят мероприятия по задержанию каждого причастного к инциденту, личности которых следствию уже известны [видео]

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В понедельник, 10 июня, правоохранители задержали девятого фигуранта громкого дела об убийстве 24-летнего бывшего бойца спецназа Никиты Белянкина. Об этом сообщил Следственный комитет России.

«Продолжаются задержания участников конфликта, произошедшего 1 июня 2019 года возле одного из кафе в Красногорске, в результате которого погиб бывший военнослужащий. К следователю доставлен девятый участник инцидента. Следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В СК сообщили, что следователи совместно с оперативными сотрудниками МВД России проводят мероприятия по задержанию каждого причастного к инциденту, личности которых следствию известны.

Напомним, 1 июня, бывший спецназовец, прошедший войну в Сирии, был убит в Подмосковье. Он стал очевидцем пьяной драки, в которой около десятка мужчин избивали двоих. Когда он вмешался в драку, чтобы заступиться за двух незнакомцев, кто-то нанёс ему удар ножом в сердце.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/712678" frameborder="0"></iframe> Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье.Спецназовец погиб в уличной драке: он заступился за двух незнакомцев, которых избивала толпа приезжих. Он просто не смог остаться равнодушным и пройти мимо...

ИСТОЧНИК KP.RU