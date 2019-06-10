Трамп: США введет новые пошлины, если Си Цзиньпин не приедет на G20
Вашингтон незамедлительно введет очередные пошлины на товары, импортируемы из Китая, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на саммит G20 в Японию. Соответствующие заявление сделал президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.
«Да, это будет», - ответил Трамп на соответствующий вопрос о повышении пошлины в интервью телекомпании CNBC.
Глава Белого дома напомнил, что на предстоящем саммите у него запланирована встреча с председателем КНР, и добавил, что удивится, если Си Цзиньпин не прибудет на встречу, поскольку у него «отличные взаимоотношения» с китайским лидером.
Напомним, 10 мая в силу вступили анонсированное Трампом повышение Соединенными Штатами пошлин на импортируемые из Китая товары суммой 200 миллиардов долларов с 10% до 25%. Через неделю Пекин принял ответные меры и ввел пошлины в отношении более 5 тысяч товарных позиций из Соединенных Штатов на общую сумму 60 миллиардов долларов. Позже Вашингтон заявил о расширении списка товаров, обегаемых пошлинами с 1 июня этого года, которое в итоге было отложено на две недели.
ИСТОЧНИК KP.RU