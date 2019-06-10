Трамп: США введет новые пошлины, если Си Цзиньпин не приедет на G20

СЕГОДНЯ 17:14 2019-06-10T17:14:59+03:00

На саммите в Японии у американского президента запланирована встреча с китайским лидером

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Вашингтон незамедлительно введет очередные пошлины на товары, импортируемы из Китая, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на саммит G20 в Японию. Соответствующие заявление сделал президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.

«Да, это будет», - ответил Трамп на соответствующий вопрос о повышении пошлины в интервью телекомпании CNBC.

Глава Белого дома напомнил, что на предстоящем саммите у него запланирована встреча с председателем КНР, и добавил, что удивится, если Си Цзиньпин не прибудет на встречу, поскольку у него «отличные взаимоотношения» с китайским лидером.

Напомним, 10 мая в силу вступили анонсированное Трампом повышение Соединенными Штатами пошлин на импортируемые из Китая товары суммой 200 миллиардов долларов с 10% до 25%. Через неделю Пекин принял ответные меры и ввел пошлины в отношении более 5 тысяч товарных позиций из Соединенных Штатов на общую сумму 60 миллиардов долларов. Позже Вашингтон заявил о расширении списка товаров, обегаемых пошлинами с 1 июня этого года, которое в итоге было отложено на две недели.

ИСТОЧНИК KP.RU