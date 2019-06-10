Российские авиакомпании стали перевозить больше пассажиров
Российские авиакомпании в мае 2019 года обслужили около 10,5 миллионов клиентов. Эта цифра на 11,5% больше прошлого показателя.
"По оперативным данным, в мае российские перевозчики обслужили 10,54 млн пассажиров, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 11,5%", - говорится в сообщении Росавиации.
Таким образом, можно говорить о том, что россияне стали чаще выбирать самолет как транспорт. Среди компаний больше всего пассажиропоток увеличила "Победа" на 43,9% (до 861 тыс. пассажиров).
Как нарастили пассажиропоток российские авиакомпании в мае
"Аэрофлот" на 6,2%; почти 3 миллионов пассажиров
S7 - на 24%; до 1,16 миллионов пассажиров
"Россия" - на 9,8%; до почти 1 миллиона пассажиров
"Победа" - на 43,9%; до 861 тысяч пассажиров
"Уральские авиалинии" - на 11,4%; до 820 тысяч пассажиров
ИСТОЧНИК KP.RU