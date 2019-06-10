Российские авиакомпании стали перевозить больше пассажиров

СЕГОДНЯ 17:36 2019-06-10T17:37:33+03:00

Самолет как транспорт в мае выбрали больше 10 миллионов россиян. Фото: Олег УКЛАДОВ

В мае борт самолета другим видам транспорта предпочли больше 10 миллионов человек

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Российские авиакомпании в мае 2019 года обслужили около 10,5 миллионов клиентов. Эта цифра на 11,5% больше прошлого показателя.

"По оперативным данным, в мае российские перевозчики обслужили 10,54 млн пассажиров, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 11,5%", - говорится в сообщении Росавиации.

Таким образом, можно говорить о том, что россияне стали чаще выбирать самолет как транспорт. Среди компаний больше всего пассажиропоток увеличила "Победа" на 43,9% (до 861 тыс. пассажиров).

Как нарастили пассажиропоток российские авиакомпании в мае

"Аэрофлот" на 6,2%; почти 3 миллионов пассажиров

S7 - на 24%; до 1,16 миллионов пассажиров

"Россия" - на 9,8%; до почти 1 миллиона пассажиров

"Победа" - на 43,9%; до 861 тысяч пассажиров

"Уральские авиалинии" - на 11,4%; до 820 тысяч пассажиров

ИСТОЧНИК KP.RU