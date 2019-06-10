Хинштейн заявил, что дело журналиста Голунова передано в СК

СЕГОДНЯ 18:24 2019-06-10T18:44:18+03:00

Между тем, официальный представитель следственного комитета Светлана Петренко эту информацию не подтверждает

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Дело против журналиста "Медузы" Ивана Голунова передано в Главное следственное управление Следственного комитета России. Раньше его расследованием занимались в МВД. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"Хорошая новость! По моему обращению мосгорпрокуратура изъяла уголовное дело И.Голунова из ГСУ ГУМВД и передала для дальнейшего расследования в столичное ГСУ СКР. Надеюсь,это обеспечит беспристрастность следствия и поможет окончательно расставить все точки над «i»", - написал в Twitter депутат.

Между тем, в самом СК эту информацию пока не подтверждают. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко заявила ТАССу, что дело "по-прежнему находится в производстве следователей Главного управления МВД по Москве".

Напомним, полицейские задержали журналиста 6 июня на Цветном бульваре. В рюкзаке и квартире Голунова нашли наркотики. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, эта статья предусматривает от 10 до 20 лет тюремного заключения. Сейчас репортер находится под домашним арестом.

Между тем, в деле есть много нестыковок. Сайт kp.ru подробно писал о том, что нужно знать о журналисте и его задержании.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/713935" frameborder="0"></iframe> Иван Голунов: Я никогда не принимал наркотики.

ИСТОЧНИК KP.RU