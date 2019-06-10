СЕГОДНЯ 19:24 2019-06-10T19:24:34+03:00

Канада вводит запрет на использование одноразового пластика с 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр страны заявил, что этот вопрос предстоит тщательно обсудить с канадскими производителями пластиковой продукции

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С 2021 года в Канаде будет введен запрет на использование одноразового пластика. Соответствующие заявление сделал премьер-министр страны Джастин Трюдо.

«Мы делаем шаг вперед к запрету токсичного одноразового пластика с 2021 года. Этого ждут от нас канадцы», - сказал премьер-министр Канады.

Трюдо заявил, что необходим список предметов, запрещенных к использованию в Канаде, который будет составлен после обсуждения с канадскими производителями пластиковой продукции.

Премьер-министр отметил, что в некоторых провинциях уже действует соответствующий запрет, но стране необходим «подход, который затрагивал бы все регионы».

Напомним, что в конце марта Европарламент одобрил законопроект о запрете в Европейском Союзе с 1 января 2021 года использования пластиковых стаканов, ватных палочек и десятка других предметов из пластмассы.

ИСТОЧНИК KP.RU