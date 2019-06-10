Селена Гомес стала самым популярным человеком в Instagram

СЕГОДНЯ 19:07 2019-06-10T19:13:20+03:00

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Американская актриса и певица Селена Гомес стала обладателем самого популярного профиля в Instagram. Это выяснили специалисты аналитической платформы Hype Auditor. Ее фотографии лайкают больше 3,6 миллионов человек, еще сотни тысяч оставляют комментарии.

Однако нельзя сказать, что у певицы много подписчиков. 151 миллион - это далеко не предел. Зато все они не накручены и проявляют активность: лайкают и пишут комментарии. В Hype Auditor как раз занимаются анализом популярности страничек, для того чтобы рекламодатели могли оценить у кого из известных людей заказать рекламу. Для этого платформа отсеивает ботов и не принимает в счет накрученные лайки и комментарии.

selenagomez hi Cannes...you re very pretty

"Сайт также показывает, что большинство ее поклонников – 14% - живут в Индии и что 58% - женщины", - пишет британский таблоид The Sun.

На втором месте по истинной популярности в социальной сети самая молодая миллиардерша в мире — Кайли Дженнер. У нее 137 миллионов подписчиков. Замыкает тройку лидеров футболист «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Его пост собирает в среднем 2,8 миллиона лайков от 170 миллионов подписчиков.

ТОП-5 самых популярных людей в Instagram

1.Селена Гомес - 151,8 миллиона подписчиков; 3,6 миллиона лайков за пост

2.Кайли Дженнер - 137 миллионов подписчиков; 3,6 миллиона лайков за пост

3.Криштиану Роналду - 170,1 миллионов подписчиков; 2,8 миллиона лайков за пост

4.Лионель Месси - 126,1 миллионов подписчиков; 2,4 миллиона лайков за пост

5.Бейонсе - 128,1 миллионов подписчиков; 2,3 миллиона лайков за пост

ИСТОЧНИК KP.RU