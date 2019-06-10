Окончание съемок бондианы перенесли из-за травмы Дэниела Крэйга

СЕГОДНЯ 19:49 2019-06-10T19:49:21+03:00

К тому же, его антагонист снимается в другой ленте

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Сроки завершения съемок 25-го фильма о суперагенте 007 сдвинули на октябрь-ноябрь. Тому две причины: травма лодыжки исполнителя главной роли актера Дэниела Крэйга и участие его антагониста в съемках другой ленты.

"Фильм предполагалось завершить в сентябре, однако актерам и съемочной группе сказали, что это теперь произойдет в конце октября, возможно, в начале ноября", - сообщил газете Sun на информированный источник.

Сейчас съемочная группа ждет, когда Крэйг пойдет на поправку. Но к моменту его выздоровления "злодей" картины - актер Рам Малек должен будет уехать на съемки другой саги. Таким образом совместные съемки пришлось отложить. Несмотря на ситуацию, создатели фильма заверяют поклонников в том, что премьера состоится в обещанное время. В апреле 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU