Египет добивается от Великобритании возвращения древней статуи Тутанхамона

СЕГОДНЯ 09:44 2019-06-11T09:44:05+03:00

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Египет добивается от Великобритании возвращения головы древней каменной статуи фараона Тутанхамона. Министерство по делам древностей Египта заявило, что будет добиваться снятия с торгов аукционного дома Christie's лота под названием "голова бога Амона с чертами фараона Тутанхамона из коричневого кварцита".

Ожидалось, что древность будет выставлена на торги 4 июля. Уже направлены обращения от МИД и Министерства по делам древностей Египта к Christie's и ЮНЕСКО с просьбой снять лот с торгов. Кроме того, ведомство запросило документы на право владения аретфактом.

На сайте дома Christie's, отмечается, что голова, скорее всего, принадлежала сидящей статуе фараона высотой - 28,5 см. Примерный возраст скульптуры превышает три тысячи лет. По мнению археологов, артефакт мог находиться в Карнакском храме в Луксоре.

Приблизительная стоимость скульптуры составляет 4 млн евро, передает ТАСС.

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Раскопки в Долине Царей, которыми руководил Говард Картер, известный британский археолог, а финансировал лорд Джордж Карнарвон, увенчались успехом 4 ноября 1922 года. В этот день рабочие откопали первую ступеньку лестницы, ведущей вниз — в высеченную в скале гробницу. У подножья лестницы обнаружилась запечатанная дверь (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU