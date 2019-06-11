СЕГОДНЯ 11:23 2019-06-11T11:23:03+03:00

Позиция ведомства по этому вопросу была сформулирована по итогам специального заседания Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека

Изменить размер текста: A A

Роспотребнадзор предложил не уничтожать продукты, пригодные для употребления в пищу. Позиция ведомства по этому вопросу была сформулирована по итогам специального заседания Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 20 марта. Заседание было посвящено вопросам предотвращения образования отходов.

"Мероприятие было призвано проанализировать приоритетные направления государственной политики в области обращения с отходами и ознакомиться с позициями и предложениями федеральных органов исполнительной власти по данной теме, которые продолжают поступать в адрес правозащитников", - говорится на сайте Совета.

Отмечается, что позиция Роспотребнадзора по вопросу отходов включает в себя, в частности, запрет на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу, возможность использования пищевых отходов как источников биоэнергетики, а также сокращение, вплоть до полного запрета, на производство одноразовых пластиковых пакетов.

ИСТОЧНИК KP.RU