2019-06-11T11:23:03+03:00
Общество

Роспотребнадзор предложил не уничтожать продукты, пригодные для употребления

Позиция ведомства по этому вопросу была сформулирована по итогам специального заседания Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
Екатерина БОЛГОВА
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Роспотребнадзор предложил не уничтожать продуктыРоспотребнадзор предложил не уничтожать продуктыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Роспотребнадзор предложил не уничтожать продукты, пригодные для употребления в пищу. Позиция ведомства по этому вопросу была сформулирована по итогам специального заседания Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 20 марта. Заседание было посвящено вопросам предотвращения образования отходов.

"Мероприятие было призвано проанализировать приоритетные направления государственной политики в области обращения с отходами и ознакомиться с позициями и предложениями федеральных органов исполнительной власти по данной теме, которые продолжают поступать в адрес правозащитников", - говорится на сайте Совета.

Отмечается, что позиция Роспотребнадзора по вопросу отходов включает в себя, в частности, запрет на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу, возможность использования пищевых отходов как источников биоэнергетики, а также сокращение, вплоть до полного запрета, на производство одноразовых пластиковых пакетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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