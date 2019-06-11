Лавров: Россия и США должны заявить о недопустимости ядерной войны

СЕГОДНЯ 11:34 2019-06-11T11:34:08+03:00

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Россия и Соединенные Штаты должны на самом высшем уровне принять заявление о недопустимости ядерного конфликта. Такой позиции придерживается министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Принципиально важно, чтобы Россия и США успокоили весь остальной мир и приняли совместное заявление на высшем уровне о том, что ядерная война не может быть выиграна и поэтому она неприемлема и недопустима", - сказал глава ведомства во время выступления на Примаковских чтениях.

Дипломат напомнил, что лидеры СССР и США в свое время также делали подобные заявления, и в нынешних условиях они были бы актуальны.

"Наши предложения находятся на рассмотрении американской стороны", - цитирует РИА Новости Лаврова.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Вашингтон объявил о создании нового ядерного оружия малой мощности. Его разработка проводится с целью "сдерживания России".

При этом официальная военная доктрина нашей страны допускает применение ядерного оружия лишь в случаях, когда против нее используется оружие массового поражения, или когда есть угроза самому существованию государства.

ИСТОЧНИК KP.RU