Спикер парламента Дании покинет свой пост из-за смены власти

СЕГОДНЯ 12:25 2019-06-11T12:25:45+03:00

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Спикер парламента Дании Пиа Кьерсгор сообщила о своем уходе с поста после поражения правоцентристского блока на недавних выборах. Экс-глава Датской народной партии председательствовала в Фолькетинге на протяжении четырех лет.

"После парламентских выборов несколько человек спросили меня, буду ли я председателем Фолькетинга. Не буду. Власть изменилась", - написала она на своей странице в Facebook.

Кьерсгор подчеркнула, что продолжит работать в составе парламентской группы Датской народной партии. Новым же спикером Фолькетинга станет представитель одного из объединений, получивших наибольшее число голосов. Наиболее вероятным кандидатом является лидер Социал-демократической партии Метте Фредериксен.

Сайт kp.ru писал о том, что 5 июня в Дании состоялись парламентские выборы, на которых победил блок левоцентристских оппозиционных партий. Они получили как минимум 91 мандат из 179.

ИСТОЧНИК KP.RU