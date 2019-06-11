Песков: экспертиза по делу Голунова "призвана ответить на ряд вопросов"

СЕГОДНЯ 12:33 2019-06-11T12:33:33+03:00

Иван Голунов во время заседания суда Фото: REUTERS

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль ждет результатов экспертиз по делу задержанного журналиста интернет-проекта "Медуза" Ивана Голунова.

По словам представителя Кремля, глава государства Владимир Путин в курсе дела Голунова.

"Он [президент] в курсе дела и в курсе происходящего", - сказал Песков журналистам во вторник, 11 июня.

Он отметил, что в Кремле ожидают итогов всех объявленных экспертиз.

"Сейчас ведется работа по этому делу, мы ожидаем новостей по экспертизе, которая была анонсирована, и которая призвана ответить на ряд вопросов", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, журналист Иван Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы. Его обвинили в производстве и торговле наркотиками. 9 июня Голунов был отправлен судом под домашний арест на два месяца.

Накануне президенту об этом деле докладывала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/714045" frameborder="0"></iframe> Арест Ивана Голунова: что нужно знать.Вся страна обсуждает арест репортёра «Медузы» Ивана Голунова. В нашем ролике всё самое главное, что нужно знать об этом деле

ИСТОЧНИК KP.RU