Песков: экспертиза по делу Голунова "призвана ответить на ряд вопросов"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль ждет результатов экспертиз по делу задержанного журналиста интернет-проекта "Медуза" Ивана Голунова.
По словам представителя Кремля, глава государства Владимир Путин в курсе дела Голунова.
"Он [президент] в курсе дела и в курсе происходящего", - сказал Песков журналистам во вторник, 11 июня.
Он отметил, что в Кремле ожидают итогов всех объявленных экспертиз.
"Сейчас ведется работа по этому делу, мы ожидаем новостей по экспертизе, которая была анонсирована, и которая призвана ответить на ряд вопросов", - добавил пресс-секретарь президента РФ.
Напомним, журналист Иван Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы. Его обвинили в производстве и торговле наркотиками. 9 июня Голунов был отправлен судом под домашний арест на два месяца.
Накануне президенту об этом деле докладывала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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