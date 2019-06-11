Компания Amazon возглавила рейтинг самых дорогих мировых брендов

СЕГОДНЯ 13:14 2019-06-11T13:24:03+03:00

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Американский онлайн-ретейлер Amazon стал самым дорогим мировым брендом, заняв первое место в рейтинге BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands 2019 года, который был опубликованн на сайте BrandZ.

Компания за один год выросла в полтора раза. Согласно составленному рейтингу, стоимость онлайн-ретейлера составила 315,6 миллиарда рублей. По сравнению с 2018 годом Amazon поднялся на две позиции

В прошлом году первым в рейтинге была американская корпорация Google, а Amazon занимала третью позицию.

В рейтинге текущего года вторую строчку занимает Apple, а Google переместился на третью позицию. За ними следует Microsoft, Visa, Facebook, Alibaba.

Российских компаний в рейтинге BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands нет.

Топ 10 самых дорогих мировых брендов

1. Amazon

2. Apple

3. Google

4. Microsoft

5. Visa

6. Facebook

7. Alibaba

8. Tencet

9. McDonals

10. AT&T Inc

BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands 2019

Накануне, сайт kp.ru рассказывал о том, что в Конгрессе США заинтересовались монополией Amazon, Apple, Facebook и Google. В минувший понедельник, 10 июня, американские власти заявили, что намерены в ближайшие время выявить и устранить издержки чрезмерной монополизации рынка цифровых услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU