2019-06-11T13:47:36+03:00
Политика

Глава МИД Южной Кореи посетит Москву 17 июня

В рамках визита Кан Гён Хва планирует провести переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён ХваМинистр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён ХваФото: REUTERS
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Министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва планирует посетить Москву в ближайший понедельник, 17 июня. В рамках визита может состояться встреча дипломата с ее российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом сообщил представитель южнокорейского внешнеполитического ведомства Ким Ин Чхоль

"Планируется, что Кан Гён Хва и Сергей Лавров обсудят развитие двусторонних связей в преддверии 30-й годовщины установления дипломатических отношений,", - сказал он.

Также будут затронуты перспективы сотрудничества стран на международной арене и проблема безопасности на Корейском полуострове, передает агентство Yonhap.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце мая с официальным визитом в России прибыл председатель Национального собрания Республики Корея Мун Хи Сан. Политик встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и многими другими.

ИСТОЧНИК KP.RU

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