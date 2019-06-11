2019-06-11T14:27:05+03:00
Политика

Зеленский отменил указы Порошенко о назначении членов совета правосудия

В ближайшее время будет проведен новый конкурс по отбору кандидатов на эти должности
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Владимир Зеленский - новый президент УкраиныВладимир Зеленский - новый президент УкраиныФото: REUTERS
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Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко о назначении двух его сторонников членами Высшего совета правосудия. Соответствующие документы бил опубликованы во вторник, 11 июня.

"Отменить указ президента Украины от 13 мая 2019 года номер 217 "О назначении члена Высшего совета правосудия", - говорится в одном из указов, размещенных на сайте главы государства.

Всего их было три - два об отмене назначения Михаила Исакова и Андрея Василенко и одно о проведении нового открытого конкурса по отбору кандидатов на освободившиеся должности.

Сайт kp.ru писал о том, что Порошенко незаконно сделал своих сторонников членами Высшего совета правосудия вскоре после того, как с разгромом проиграл на очередных выборах президента Украины. Государственное бюро расследований уже возбудило дело по факту захвата им государственной власти и неисполнении решения суда.

Зеленский стал новым президентом Украины.Окончательные данные ЦИК объявит только завтра, но уже сейчас понятно, что следующие 5 лет Украиной будет править комик Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU

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