2019-06-11T14:30:23+03:00
В мире

В Риме ужесточили правила поведения для туристов

Мужчинам запретили ходить без футболок и купаться в фонтанах
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Риме принят закон, регулирующий поведение туристовВ Риме принят закон, регулирующий поведение туристовФото: REUTERS
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Городской совет Рима обновил и расширил список правил поведения для туристов. Такое решение было принято, чтобы приспособиться к требованиям современного общества.

Так, в перечень обновленных правил для путешественников вошли запреты на употребление пачкающей еды рядом с достопримечательностями и в местах массового скопления людей, а также купание в фонтанах. Помимо этого мужчинам теперь запрещено ходить по городу с голым торсом, а также посещать в таком виде любые общественные места.

Влюбленным парам решено было запретить вешать замки в знак любви на перилах и других ограждениях. А еще на Испанской лестнице теперь нельзя будет дотрагиваться колесами чемоданов до ступенек. Груз придется спускать и поднимать на руках, передает газета «Известия».

В новый список правил также включили запрет на продажу мест в очереди за билетами к каким-либо достопримечательностям, например, в музеи Ватикана. Штраф за нарушение этих правил может достигать 450 евро, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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