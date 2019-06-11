2019-06-11T14:32:55+03:00
Политика

Лавров: Вашингтон намерен разрушить режим контроля над вооружением

Глава МИД РФ перечислил примеры стремления Соединённых Штатов сохранить статус единственного центра принятия решений
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Лавров: Вашингтон намерен разрушить режим контроля за вооружениемЛавров: Вашингтон намерен разрушить режим контроля за вооружениемФото: REUTERS
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Своим стремлением разрушить режим контроля над вооружением Соединенные Штаты наносят удар по архитектуре международной безопасности, и разжигают конфликты в различных регионах мира. Соответствующие заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров на V Международном форуме «Примаковские чтения» во вторник, 11 июня.

«Сегодня в попытке обеспечить односторонние геополитические преимущества, сохранить статус единственного центра принятия решений при согласии или прямой поддержке своих союзников США продолжают наносить мощные удары по сформированной по итогам Второй мировой войны архитектуре международной безопасности», - сказал Лавров, отметив, что таким образом Вашингтон стремится «разрушить или подверстать под свои узкокорыстные задачи режимы контроля над вооружениями, сеют хаос и разжигают конфликты в различных регионах мира».

Глава МИД отметил, что «за примерами далеко ходить не надо: это и выход Вашингтона под надуманным предлогом из ДРСМД, из иранской ядерной сделки, и нагнетание напряжённости в зоне Персидского залива, и попытки свергнуть законное правительство в Венесуэле».

Ранее, в своем обращении к участникам форума «Примаковские чтения» президент России Владимир Путин заявил о необходимости искать жизнеспособные альтернативы усилившейся конфронтации между странами, отметив, что мир подошел к опасной черте, когда международные отношения лихорадит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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