Лавров обсудил перспективы сотрудничества с главой МИД Гренады

СЕГОДНЯ 14:45 2019-06-11T14:45:30+03:00

Россия готова поставлять на остров пшеницу в обмен на рыбу, специи, кофе и фрукты

Изменить размер текста: A A

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился Питером Дэвидом - главой внешнеполитического ведомства Гренады. Это маленькое островное государство расположено на юго-востоке Карибского моря рядом с Северной Америкой.

"Мы отметили неплохие возможности для реализации совместных проектов в области экономики, инвестиций, здравоохранения, образования, культуры. В частности, говорили о перспективах поставок российской пшеницы на Гренаду, а в Россию из Гренады рыбных продуктов, специй, кофе, какао, фруктов", - сказал Лавров.

Обсуждалось возможное сотрудничество в сфере производства стройматериалов и по вопросам противодействия ликвидаций последствий стихийных бедствий. Также произошел обмен мнениями по проекту созданию на острове регионального медицинского центра и поставкам российских вакцин и оборудования, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что Гренада стала первой страной Карибского бассейна, которая открыла свое посольство в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU