Свыше 20 человек ежедневно гибнут на пожарах в России

СЕГОДНЯ 14:59 2019-06-11T15:00:31+03:00

В прошлом году в пожарах погибли более семи тысяч человек Фото: Тимур ХАНОВ

При этом в среднем в сутки фиксируется около 1300 возгораний

Изменить размер текста: A A

При пожарах в России ежедневно гибнут свыше 20 человек. Такие данные предоставил глава министерства по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев.

"Всего по тем или иным причинам ежедневно в результате чрезвычайных ситуаций гибнет около 30 человек", - уточнил он в ходе заседания Совета Федерации.

В среднем в сутки по стране фиксируется около 1300 возгораний. И эта цифра вместе с последствиями других бедствий, аварий и катастроф заставляет по-новому смотреть на готовность МЧС и Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, заявил министр.

Он привел данные Всемирного центра пожарной статистики, согласно которым Россия находится в четвертом десятке стран по количеству возгораний. Для сравнения - США занимают 12 место. В то же время по числу погибших наша страна на второй строчке, а Штаты - на 22.

По мнению Зиничева, свою роль здесь играют огромная территория России, малая плотность заселения и недостаточное материально-техническое обеспечение подразделений экстренных служб, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что только в прошлом году в пожарах по всей стране погибли более 7,2 тыс. человек, в том числе 458 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU