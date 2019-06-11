2019-06-11T15:00:31+03:00
Происшествия

Свыше 20 человек ежедневно гибнут на пожарах в России

При этом в среднем в сутки фиксируется около 1300 возгораний
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
В прошлом году в пожарах погибли более семи тысяч человекВ прошлом году в пожарах погибли более семи тысяч человекФото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

При пожарах в России ежедневно гибнут свыше 20 человек. Такие данные предоставил глава министерства по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев.

"Всего по тем или иным причинам ежедневно в результате чрезвычайных ситуаций гибнет около 30 человек", - уточнил он в ходе заседания Совета Федерации.

В среднем в сутки по стране фиксируется около 1300 возгораний. И эта цифра вместе с последствиями других бедствий, аварий и катастроф заставляет по-новому смотреть на готовность МЧС и Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, заявил министр.

Он привел данные Всемирного центра пожарной статистики, согласно которым Россия находится в четвертом десятке стран по количеству возгораний. Для сравнения - США занимают 12 место. В то же время по числу погибших наша страна на второй строчке, а Штаты - на 22.

По мнению Зиничева, свою роль здесь играют огромная территория России, малая плотность заселения и недостаточное материально-техническое обеспечение подразделений экстренных служб, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что только в прошлом году в пожарах по всей стране погибли более 7,2 тыс. человек, в том числе 458 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Роспотребнадзор и Минприроды высказались за запрет на одноразовые изделия из пластика
В Венгрии подняли из воды затонувший прогулочный катер
Сбербанк запустил сервис получения наличных в банкомате через СМС
Лавров обсудил перспективы сотрудничества с главой МИД Гренады
Лавров: Вашингтон намерен разрушить режим контроля над вооружением
В Риме ужесточили правила поведения для туристов
Зеленский отменил указы Порошенко о назначении членов совета правосудия
Лавров: Москва готова участвовать в переговорах по Донбассу в любых форматах
Филарет отказался признавать томос об автокефалии "новой" церкви
Путин встретится с президентом Киргизии в Бишкеке на этой неделе
Совфед принял закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
Медведев: будущее за четырёхдневной рабочей неделей
Глава МИД Южной Кореи посетит Москву 17 июня
Грушко рассказал, когда Россия возобновит взносы в ПАСЕ
Назван средний возраст вступления россиян в брак в 2018 году
ВЦИОМ выяснил, чем гордятся россияне
Компания Amazon возглавила рейтинг самых дорогих мировых брендов
На торгах ММВБ курс евро опускался ниже 73 рублей
Власти Японии начнут выдавать пожилым водителям специальные права
Сборная России сыграет в красной форме в матче с Кипром
Поступило сообщение о минировании здания Конституционного суда Украины
Песков: экспертиза по делу Голунова "призвана ответить на ряд вопросов"
Спикер парламента Дании покинет свой пост из-за смены власти
Лавров заявил, что Киев устроил вооруженную провокацию для срыва разведения сил в станице Луганской
Пассажирка самолета открыла аварийную дверь вместо туалета
Патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» войдет в состав ВМФ РФ 11 июня
Россия и Лаос впервые проведут совместные танковые учения