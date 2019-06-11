2019-06-11T15:06:28+03:00
Происшествия

В Венгрии подняли из воды затонувший прогулочный катер

Судно, на борту которого находились корейские туристы, затонуло в конце мая на Дунае
Екатерина БОЛГОВА
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Затонувший в Венгрии прогулочный катер подняли из водыЗатонувший в Венгрии прогулочный катер подняли из водыФото: REUTERS
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В Венгрии подняли из воды затонувший прогулочный катер Mermaid ("Русалка").

Судно затонуло в центре Будапешта на Дунае 29 мая, на борту находились 33 южнокорейских туриста и два члена экипажа.Это произошло у здания парламента после столкновения с другим судном.

Как сообщает агентство Ренхап, туристы приехали в Будапешт в рамках турне по Восточной Европе. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поручил руководству страны сделать все возможное для поисков пропавших.

Операция по поднятию катера из вода стартовала в 6.30 по местному времени. Известно, что дайверы обнаружили на немсудне тела еще четырех погибших. Спасатели считают, что кто-то на катере может оставаться живым, попав в воздушную подушку

По последним данным, в результате происшествия на Дунае погибли 19 южнокорейских граждан. Остальные числятся пропавшими без вести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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