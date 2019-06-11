Зеленский повторно просит Раду освободить Климкина от должности главы МИД
В четверг, 30 мая, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление об освобождении от должности министерства иностранных дел Павла Климкина и назначении на этот пост замглавы администрации Пристайко.
«Президент подписал представление об увольнении Климкина с должности министра иностранных дел, а также внес представление о назначении Вадима Пристайко министром иностранных дел», - сообщил замглавы администрации украинского президента Руслан Рябошапка на брифинге во вторник, 11 июня.
Как сообщал ранее сайт kp.ru, 6 июня, Верховная рада отклонила внесенные в парламент Зеленским постановления об освобождении от должности главы украинского МИД Павла Климкина, министра обороны незалежной Степана Полторака и начальника Службы безопасности Украины Василия Грицака.
Напомним, 17 мая, глава украинского МИД снял специальное видео, в котором он сообщил, что написал заявление об отставке, а также заявил о намерении принять участие в выборах в украинский парламент.
Глава МИД Украины Климкин заявил, что написал заявление об отставке.
ИСТОЧНИК KP.RU