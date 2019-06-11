Матвиенко прокомментировала ситуацию с задержанием Голунова
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала дело задержанного журналиста интернет-проекта "Медуза" Ивана Голунова.
"Либо это непрофессионализм, либо это головотяпство, либо это провокация, даже не знаю, как это назвать", — сказала Матвиенко.
Она считает, что эта ситуация получила широкий общественный резонанс, что вполне объяснимо. По словам спикера, к действиям правоохранителей во время задержания журналиста возникло "много вопросов".
Напомним, Ивана Голунова задержали на Цветном бульваре в Москве 6 июня. Его обвиняют в производстве и сбыте наркотиков. Однако в деле возникло несколько нестыковок.
Следствие просило арестовать журналиста, но 9 июня суд отправил его под домашний арест. Экспертиза выяснила, что на пакетиках с наркотиками, найденными у Голунова, обнаружены ДНК нескольких человек. Тест журналиста на наркотики оказался отрицательным.
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова доложила о деле Голунова президенту РФ Владимиру Путину.
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