Матвиенко прокомментировала ситуацию с задержанием Голунова

СЕГОДНЯ 15:54 2019-06-11T15:54:49+03:00

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала дело задержанного журналиста интернет-проекта "Медуза" Ивана Голунова.

"Либо это непрофессионализм, либо это головотяпство, либо это провокация, даже не знаю, как это назвать", — сказала Матвиенко.

Она считает, что эта ситуация получила широкий общественный резонанс, что вполне объяснимо. По словам спикера, к действиям правоохранителей во время задержания журналиста возникло "много вопросов".

Напомним, Ивана Голунова задержали на Цветном бульваре в Москве 6 июня. Его обвиняют в производстве и сбыте наркотиков. Однако в деле возникло несколько нестыковок.

Следствие просило арестовать журналиста, но 9 июня суд отправил его под домашний арест. Экспертиза выяснила, что на пакетиках с наркотиками, найденными у Голунова, обнаружены ДНК нескольких человек. Тест журналиста на наркотики оказался отрицательным.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова доложила о деле Голунова президенту РФ Владимиру Путину.

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Журналиста «Медузы» Ивана Голунова полицейские задержали 6 июня на Цветном бульваре. Парня обвиняют в торговле наркотиками. Но отправить Голунова в СИЗО у них не вышло. На защиту встали его коллеги (подробности).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/714045" frameborder="0"></iframe> Арест Ивана Голунова: что нужно знать.Вся страна обсуждает арест репортёра «Медузы» Ивана Голунова. В нашем ролике всё самое главное, что нужно знать об этом деле

ИСТОЧНИК KP.RU