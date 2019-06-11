2019-06-11T16:17:39+03:00
Политика

Кремль: идея встречи Трампа и Путина на G20 «висит в воздухе»

Юрий Ушаков сообщил, что Вашингтон не конкретизировал предложение о переговорах президентов России и США
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков. ФОТО Михаил Метцель/ТАССПомощник президента РФ Юрий Ушаков. ФОТО Михаил Метцель/ТАСС
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На данный момент вопрос о возможной встречи президентов США и России — Дональда Трампа и Владимира Путина «висит в воздухе», поскольку Вашингтон так и не конкретизировал свой запрос. Соответствующие заявление сделал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Что касается встречи с американцами, я что могу сказать, "в воздухе висит" эта идея о возможности встречи Путина и Трампа в Осаке в рамках "двадцатки", но обозначив эту идею, американская сторона пока ее не конкретизировала», - сказал представитель Кремля.

Ранее Ушаков сообщал, что помимо заявлений в Twitter, никаких более конкретных сигналов о запросе Вашингтона на встречу президентов США и России не поступало.

Напомним, глава Белого Дома заявил о желании встретиться с Путиным на саммите G20. После в Кремле неоднократно заявляли, что пока не получали никаких конкретных предложений по переговорам лидеров России и США, «но пока еще есть время».

ИСТОЧНИК KP.RU

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