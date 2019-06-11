Кремль: идея встречи Трампа и Путина на G20 «висит в воздухе»
На данный момент вопрос о возможной встречи президентов США и России — Дональда Трампа и Владимира Путина «висит в воздухе», поскольку Вашингтон так и не конкретизировал свой запрос. Соответствующие заявление сделал помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Что касается встречи с американцами, я что могу сказать, "в воздухе висит" эта идея о возможности встречи Путина и Трампа в Осаке в рамках "двадцатки", но обозначив эту идею, американская сторона пока ее не конкретизировала», - сказал представитель Кремля.
Ранее Ушаков сообщал, что помимо заявлений в Twitter, никаких более конкретных сигналов о запросе Вашингтона на встречу президентов США и России не поступало.
Напомним, глава Белого Дома заявил о желании встретиться с Путиным на саммите G20. После в Кремле неоднократно заявляли, что пока не получали никаких конкретных предложений по переговорам лидеров России и США, «но пока еще есть время».
ИСТОЧНИК KP.RU