"На первое место встанет вопрос соцгарантий". Голикова прокомментировала идею четырехдневной рабочей недели

СЕГОДНЯ 16:30 2019-06-11T16:30:38+03:00

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Выступая на конференции в Женеве, Дмитрий Медведев заявил, что будущее трудовых отношений за четырехдневной рабочей неделей. Он объяснил это технологическим прогрессом, который приводит к сокращению рабочего времени и увеличению досуга. Идея, безусловно, хорошая. Но, в то же время, есть много нюансов. Во-первых, неизвестно, как изменится зарплата и социальное обеспечение работников. Эту проблему подняла вице-премьер Татьяна Голикова.

- На первое место при постановке вопроса о четырехдневной рабочей неделе встает вопрос социальных гарантий граждан, какую заработную плату они будут получать - такую же, как получали, когда были заняты пять дней, или уменьшенную, - приводит слова Голиковой ТАСС.

Кроме того, правительству предстоит оценить, изменится ли в связи с этим производительность труда. По мнению Голиковой, важно все правильно рассчитать и выяснить, возможен ли такой переход.

ИСТОЧНИК KP.RU