Конституционный суд Украины начал рассматривать указ о роспуске Рады
Большая палата Конституционного суда Украины (КСУ) начала рассматривать жалобы 62 депутатов Верховной рады на указ главы страны Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий парламента.
К слову, от решения суда будет зависеть судьба досрочных выборов в Раду. Их Владимир Зеленский назначил на 21 июля текущего года.
- Я думаю, что суд примет справедливое решение, за которое не будет стыдно перед народом и нашими детьми, - прокомментировал президент Украины. Зеленский также отметил, что указ о роспуске Рады соответствует законодательству, а оспаривание его депутатами - "это попытка еще на несколько месяцев держаться за свои кресла", сообщает "ТАСС".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне стало известно о том, что Владимир Зеленский просит Раду уволить Генпрокурора Украины. Ранее Юрий Луценко принял решение не оставлять свой пост до формирования нового состава парламента незалежной.
Верховная рада приняла закон об украинским языке.
ИСТОЧНИК KP.RU