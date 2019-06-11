Конституционный суд Украины начал рассматривать указ о роспуске Рады

СЕГОДНЯ 17:02 2019-06-11T17:11:50+03:00

Решение КС повлияет на судьбу досрочных парламентских выборов, которые президент Украины назначил на 21 июля

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Большая палата Конституционного суда Украины (КСУ) начала рассматривать жалобы 62 депутатов Верховной рады на указ главы страны Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий парламента.

К слову, от решения суда будет зависеть судьба досрочных выборов в Раду. Их Владимир Зеленский назначил на 21 июля текущего года.

- Я думаю, что суд примет справедливое решение, за которое не будет стыдно перед народом и нашими детьми, - прокомментировал президент Украины. Зеленский также отметил, что указ о роспуске Рады соответствует законодательству, а оспаривание его депутатами - "это попытка еще на несколько месяцев держаться за свои кресла", сообщает "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне стало известно о том, что Владимир Зеленский просит Раду уволить Генпрокурора Украины. Ранее Юрий Луценко принял решение не оставлять свой пост до формирования нового состава парламента незалежной.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/705349" frameborder="0"></iframe> Верховная рада приняла закон об украинским языке.

ИСТОЧНИК KP.RU