Адвокат: дело Голунова было закрыто благодаря беспрецедентной огласке
Дело в отношении журналиста интернет-проекта «Медуза» Ивана Голунова было закрыто благодаря беспрецедентной огласке и усилиям, которые были сделаны в первые часы его задержания. Соответствующие заявление в эфире Радио «Комсомольская правда» сделал адвокат Дмитрий Джулай.
«Я думаю, это произошло благодаря беспрецедентной огласке, благодаря усилиям, которые были сделаны в первые часы его задержания, заявленным ходатайствам, заявленным возражениям, заявлениям на действия сотрудников полиции», - сказал адвокат Голунова.
Адвокат Дмитрий Джулай - о прекращении уголовного преследования.
Напомним, журналист был задержан 6 июня в центре Москвы. По словам полицейских, при себе он имел наркотики. Суд принял решение отправить Голунова под домашний арест на 2 месяца. Во вторник, 11 июня, стало известно, что уголовное преследование будет прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Дело журналиста Ивана Голунова»