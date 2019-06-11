Адвокат: дело Голунова было закрыто благодаря беспрецедентной огласке

СЕГОДНЯ 18:14 2019-06-11T18:51:33+03:00

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Дело в отношении журналиста интернет-проекта «Медуза» Ивана Голунова было закрыто благодаря беспрецедентной огласке и усилиям, которые были сделаны в первые часы его задержания. Соответствующие заявление в эфире Радио «Комсомольская правда» сделал адвокат Дмитрий Джулай.

«Я думаю, это произошло благодаря беспрецедентной огласке, благодаря усилиям, которые были сделаны в первые часы его задержания, заявленным ходатайствам, заявленным возражениям, заявлениям на действия сотрудников полиции», - сказал адвокат Голунова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/714243" frameborder="0"></iframe> Адвокат Дмитрий Джулай - о прекращении уголовного преследования.

Напомним, журналист был задержан 6 июня в центре Москвы. По словам полицейских, при себе он имел наркотики. Суд принял решение отправить Голунова под домашний арест на 2 месяца. Во вторник, 11 июня, стало известно, что уголовное преследование будет прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU