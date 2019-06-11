2019-06-11T18:51:33+03:00
Общество

Адвокат: дело Голунова было закрыто благодаря беспрецедентной огласке

В эфире Радио «Комсомольская правда» адвокат рассказал об освобождении из-под домашнего ареста журналиста издания «Медуза» [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВААнастасия БОРБЛИК
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Адвокат: Дело Голунова было закрыто благодаря беспрецедентной огласкеАдвокат: Дело Голунова было закрыто благодаря беспрецедентной огласкеФото: REUTERS
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Дело в отношении журналиста интернет-проекта «Медуза» Ивана Голунова было закрыто благодаря беспрецедентной огласке и усилиям, которые были сделаны в первые часы его задержания. Соответствующие заявление в эфире Радио «Комсомольская правда» сделал адвокат Дмитрий Джулай.

«Я думаю, это произошло благодаря беспрецедентной огласке, благодаря усилиям, которые были сделаны в первые часы его задержания, заявленным ходатайствам, заявленным возражениям, заявлениям на действия сотрудников полиции», - сказал адвокат Голунова.

Адвокат Дмитрий Джулай - о прекращении уголовного преследования.

Напомним, журналист был задержан 6 июня в центре Москвы. По словам полицейских, при себе он имел наркотики. Суд принял решение отправить Голунова под домашний арест на 2 месяца. Во вторник, 11 июня, стало известно, что уголовное преследование будет прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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