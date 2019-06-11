"Дело прекращено по реабилитирующим основаниям": Москалькова прокомментировала отмену уголовного преследования Голунова

СЕГОДНЯ 18:28 2019-06-11T18:34:18+03:00

В эфире Радио "Комсомольская правда" уполномоченный по правам человека подчеркнула, что в России "есть диалог между властью, обществом и правозащитой"

Изменить размер текста: A A

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прокомментировала Радио "Комсомольская правда" отмену уголовного преследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова.

- Дело прекращено по реабилитирующим основаниям, должна наступить реабилитация с теми механизмами и восстановительно-компенсационными мерами, которые есть в главе 18-й Уголовно-процессуального кодекса. Очень важно поднимать профессионализм правоохранительной системы, - подчеркнула Москалькова.

Также она отметила, что в России "есть диалог между властью, обществом и правозащитой".

- Власть не только слушает, но и слышит, и принимает меры, и исправляет ошибки. Важно на этом этапе было убедиться в том, что допуск защитника с момента задержания - очень важная гарантия прав человека, - подчеркнула Москалькова.

Напомним, журналист был задержан 6 июня в центре Москвы. По словам полицейских, при себе он имел наркотики. На следующий день суд принял решение отправить Ивана Голунова под домашний арест на 2 месяца. Во вторник, 11 июня, стало известно, что уголовное преследование было прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что марш в поддержку Голунова в Москве состоится в воскресенье, 16 июня, на проспекте Сахарова. Власти официально согласовали проведение акции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/714241" frameborder="0"></iframe> Заявление Владимира Колокольцева по ситуации с Иваном Голуновым.

ИСТОЧНИК KP.RU