2019-06-11T18:34:18+03:00
Общество

"Дело прекращено по реабилитирующим основаниям": Москалькова прокомментировала отмену уголовного преследования Голунова

В эфире Радио "Комсомольская правда" уполномоченный по правам человека подчеркнула, что в России "есть диалог между властью, обществом и правозащитой"
Валерия ЛЫСЕНКОВиктория ИВАШЕЧКИНА
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"Дело прекращено по реабилитирующим основаниям": Москалькова прокомментировала отмену уголовного преследования Голунова"Дело прекращено по реабилитирующим основаниям": Москалькова прокомментировала отмену уголовного преследования ГолуноваФото: REUTERS
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прокомментировала Радио "Комсомольская правда" отмену уголовного преследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова.

- Дело прекращено по реабилитирующим основаниям, должна наступить реабилитация с теми механизмами и восстановительно-компенсационными мерами, которые есть в главе 18-й Уголовно-процессуального кодекса. Очень важно поднимать профессионализм правоохранительной системы, - подчеркнула Москалькова.

Также она отметила, что в России "есть диалог между властью, обществом и правозащитой".

- Власть не только слушает, но и слышит, и принимает меры, и исправляет ошибки. Важно на этом этапе было убедиться в том, что допуск защитника с момента задержания - очень важная гарантия прав человека, - подчеркнула Москалькова.

Напомним, журналист был задержан 6 июня в центре Москвы. По словам полицейских, при себе он имел наркотики. На следующий день суд принял решение отправить Ивана Голунова под домашний арест на 2 месяца. Во вторник, 11 июня, стало известно, что уголовное преследование было прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что марш в поддержку Голунова в Москве состоится в воскресенье, 16 июня, на проспекте Сахарова. Власти официально согласовали проведение акции.

Заявление Владимира Колокольцева по ситуации с Иваном Голуновым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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