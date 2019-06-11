В Госдуме будут добиваться привлечения к ответственности полицейских, задержавших Голунова

СЕГОДНЯ 18:42 2019-06-11T18:50:54+03:00

Ранее уголовное преследование журналиста было прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления [видео]

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Зампредседатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн заявил, что будет добиваться привлечения к уголовной ответственности полицейских, задержавших Ивана Голунова, поскольку встает вопрос о том, кому принадлежали наркотики, найденные у журналиста интернет-проекта «Медуза».

«Отличная новость. Теперь встает вопрос уголовной ответственности полицейских, его задержавших. Если наркотики - не Голунова, значит, их. Буду добиваться привлечения их к ответственности», - написал в своем Twitter аккаунте.

Напомним, Голунов был задержан 6 июня Хинштейн в центре Москвы. По словам полицейских, при себе он имел наркотики. Суд принял решение отправить журналиста под домашний арест на 2 месяца. Во вторник, 11 июня, стало известно, что уголовное преследование будет прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/714045" frameborder="0"></iframe> Арест Ивана Голунова: что нужно знать.Вся страна обсуждает арест репортёра «Медузы» Ивана Голунова. В нашем ролике всё самое главное, что нужно знать об этом деле

ИСТОЧНИК KP.RU