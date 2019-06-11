СЕГОДНЯ 19:47 2019-06-11T20:38:55+03:00

Комиссар Совета Европы по правам человека приедет в Крым в октябре текущего года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В МИД РФ отметили, что договоренность о визите Дуньи Миятович достигнута

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Договоренность о визите комиссара Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович достигнута. По словам МИД РФ, она посетит Крым 7-11 октября.

- Члены МВК были проинформированы о достигнутой договоренности о поездке комиссара СЕ по правам человека Миятович в Крым 7-11 октября, - сообщили в МИД РФ.

В конце мая текущего года замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко сообщил, что Москва пригласила Миятович посетить Крым в удобные для нее сроки, сообщает "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Совете Европы призвали власти Молдавии соблюдать принципы демократии. Там также отметили, что готовы оказать помощь Кишиневу в проведении реформ в стране. С таким призывом выступил официальный представитель Совета Европы Даниэль Хольтген.

Накануне стало известно о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров потребовал восстановления прав России в Совете Европы. Министр иностранных дел провел телефонный разговор с главой ПАСЕ.

ИСТОЧНИК KP.RU