2019-06-11T21:42:08+03:00
Общество

Ивана Голунова отпустили из-под домашнего ареста

В ГУ МВД по Москве с журналиста сняли электронный браслет [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Ивана Голунова отпустили из-под домашнего арестаИвана Голунова отпустили из-под домашнего арестаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов покинул здание ГСУ ГУ МВД по Москве - его официально отпустили из-под домашнего ареста.

Перед этим с журналиста сняли электронный браслет. Об этом сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН). Это произошло после того, как было прекращего уголовное преследование Ивана Голунова, сообщает "ТАСС".

- Чувствую себя нормально, нужно прийти в себя. Вероятно, мне придется очень много работать, чтобы оправдать ваше доверие, - отметил Иван Голунов.

Напомним, во вторник, 11 июня, глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил о прекращении уголовного преследования журналиста Ивана Голунова, задержанного по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Такое решение было принято в связи с недоказанностью участия Голунова в совершении преступления.

Иван Голунов вышел из здания ГУ МВД.Дина КАРПИЦКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Дело журналиста Ивана Голунова»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На суде в Гааге Киев потребовал разрешения на добычу газа в Черном море
Сын Алибасова заявил, что его отца могли отравить
Трамп планирует встретиться на саммите G20 с Путиным и Си Цзиньпином
Омбудсмены Украины и РФ обсудили условия освобождения осужденных
Московский суд арестовал бывшего главу волгоградского СК по обвинению в теракте
На сайте украинского президента собирают подписи за запрет "Студии Квартал 95"
Трамп заявил, что получил от Ына "очень теплое" письмо
В Сети опубликовали видео с пришедшим в сознание Бари Алибасовым
МИД Швеции сравнил отношения Москвы и Стокгольма с "драматичным танцем"
Комиссар Совета Европы по правам человека приедет в Крым в октябре текущего года
«Ювентус» проявляет интерес сразу к четырем игрокам «Реал Мадрида»
Пушков прокомментировал освобождение журналиста Голунова
Путин присвоил звание генерала 18 офицерам МВД РФ
СК: Следствие установит все обстоятельства задержания Голунова
Адвокат рассказала, что будет после решения об освобождении Ивана Голунова
В Госдуме будут добиваться привлечения к ответственности полицейских, задержавших Голунова
"Дело прекращено по реабилитирующим основаниям": Москалькова прокомментировала отмену уголовного преследования Голунова
Адвокат: дело Голунова было закрыто благодаря беспрецедентной огласке
В работе "ВТБ-Онлайн" произошел крупный сбой
Марш в поддержку Голунова в Москве состоится 16 июня на проспекте Сахарова
Из-за проблем с контрабандой Зеленский отстранил от должности пять глав региональных СБУ
В Москве ожидается похолодание до 21-23 градусов
МВД направило в СК материалы расследования по действиям сотрудников полиции, которые задержали Голунова
Болтон: третий саммит Трампа с Ким Чен Ыном «вполне возможен»
В Совфеде оценили возможность введения четырехдневной рабочей недели
Джулиана Ассанжа в тюрьме обследовали психиатр и терапевт