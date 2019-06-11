Ивана Голунова отпустили из-под домашнего ареста

СЕГОДНЯ 21:19 2019-06-11T21:42:08+03:00

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Журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов покинул здание ГСУ ГУ МВД по Москве - его официально отпустили из-под домашнего ареста.

Перед этим с журналиста сняли электронный браслет. Об этом сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН). Это произошло после того, как было прекращего уголовное преследование Ивана Голунова, сообщает "ТАСС".

- Чувствую себя нормально, нужно прийти в себя. Вероятно, мне придется очень много работать, чтобы оправдать ваше доверие, - отметил Иван Голунов.

Напомним, во вторник, 11 июня, глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил о прекращении уголовного преследования журналиста Ивана Голунова, задержанного по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Такое решение было принято в связи с недоказанностью участия Голунова в совершении преступления.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/714259" frameborder="0"></iframe> Иван Голунов вышел из здания ГУ МВД.Дина КАРПИЦКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU