2019-06-11T22:01:23+03:00
Политика

Московский суд арестовал бывшего главу волгоградского СК по обвинению в теракте

Ранее экс - политик был задержан по делу о покушении на губернатора региона Андрея Бочарова
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Московский суд арестовал бывшего главу волгоградского СК по обвинению в теракте Фото: администрация областиМосковский суд арестовал бывшего главу волгоградского СК по обвинению в теракте Фото: администрация области
Изменить размер текста:

Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца экс - руководителя волгоградского управления СК Михаила Музраева по обвинению в теракте.

Напомним, ранее официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что Музраев был задержан по делу о покушении на губернатора региона Андрея Бочарова. По сообщению ФСБ, вместе с Музраевым был задержан волгоградский предприниматель Владимир Зубков.

Преступление произошло 16 ноября 2016 года. Неизвестные проникли на территорию частного дома, где жил глава области со своей семьей, и пытались его поджечь. При этом до мая текущего года не было никакой информации о расследовании. Однако буквально недавно следственный комитет назвал подозреваемых в покушении и имя заказчика - им оказался криминальный авторитет Евгений Ремезов.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что СК России проверит причастность экс-главы волгоградского следкома Михаила Мурзаева к другим преступлениям. Бывшего политика задержали в рамках уголовного дела о покушении на губернатора Андрея Бочарова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На суде в Гааге Киев потребовал разрешения на добычу газа в Черном море
Сын Алибасова заявил, что его отца могли отравить
Трамп планирует встретиться на саммите G20 с Путиным и Си Цзиньпином
Омбудсмены Украины и РФ обсудили условия освобождения осужденных
Ивана Голунова отпустили из-под домашнего ареста
На сайте украинского президента собирают подписи за запрет "Студии Квартал 95"
Трамп заявил, что получил от Ына "очень теплое" письмо
В Сети опубликовали видео с пришедшим в сознание Бари Алибасовым
МИД Швеции сравнил отношения Москвы и Стокгольма с "драматичным танцем"
Комиссар Совета Европы по правам человека приедет в Крым в октябре текущего года
«Ювентус» проявляет интерес сразу к четырем игрокам «Реал Мадрида»
Пушков прокомментировал освобождение журналиста Голунова
Путин присвоил звание генерала 18 офицерам МВД РФ
СК: Следствие установит все обстоятельства задержания Голунова
Адвокат рассказала, что будет после решения об освобождении Ивана Голунова
В Госдуме будут добиваться привлечения к ответственности полицейских, задержавших Голунова
"Дело прекращено по реабилитирующим основаниям": Москалькова прокомментировала отмену уголовного преследования Голунова
Адвокат: дело Голунова было закрыто благодаря беспрецедентной огласке
В работе "ВТБ-Онлайн" произошел крупный сбой
Марш в поддержку Голунова в Москве состоится 16 июня на проспекте Сахарова
Из-за проблем с контрабандой Зеленский отстранил от должности пять глав региональных СБУ
В Москве ожидается похолодание до 21-23 градусов
МВД направило в СК материалы расследования по действиям сотрудников полиции, которые задержали Голунова
Болтон: третий саммит Трампа с Ким Чен Ыном «вполне возможен»
В Совфеде оценили возможность введения четырехдневной рабочей недели
Джулиана Ассанжа в тюрьме обследовали психиатр и терапевт