Московский суд арестовал бывшего главу волгоградского СК по обвинению в теракте

СЕГОДНЯ 21:54 2019-06-11T22:01:23+03:00

Ранее экс - политик был задержан по делу о покушении на губернатора региона Андрея Бочарова

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Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца экс - руководителя волгоградского управления СК Михаила Музраева по обвинению в теракте.

Напомним, ранее официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что Музраев был задержан по делу о покушении на губернатора региона Андрея Бочарова. По сообщению ФСБ, вместе с Музраевым был задержан волгоградский предприниматель Владимир Зубков.

Преступление произошло 16 ноября 2016 года. Неизвестные проникли на территорию частного дома, где жил глава области со своей семьей, и пытались его поджечь. При этом до мая текущего года не было никакой информации о расследовании. Однако буквально недавно следственный комитет назвал подозреваемых в покушении и имя заказчика - им оказался криминальный авторитет Евгений Ремезов.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что СК России проверит причастность экс-главы волгоградского следкома Михаила Мурзаева к другим преступлениям. Бывшего политика задержали в рамках уголовного дела о покушении на губернатора Андрея Бочарова.

ИСТОЧНИК KP.RU