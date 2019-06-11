Омбудсмены Украины и РФ обсудили условия освобождения осужденных

СЕГОДНЯ 22:06 2019-06-11T22:22:51+03:00

Украинская сторона отметила, что «есть добрая воля президента Украины Владимира Зеленского именно на освобождение всех»

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Уполномоченная по правам человека украинской Верховной рады Людмила Денисова во время открытой части встречи с российским омбудсменом Татьяной Москальковой предложила обсудить освобождение граждан обеих стран.

Денисова также отметила, что «есть добрая воля президента Украины Владимира Зеленского именно на освобождение всех».

- Мы не говорим об обменах. Мы говорим, что изменила страна риторику, наш президент говорит об освобождении, я бы такие условия с вами хотела обсудить, - подчеркнула украинский омбудсмен.

После этого Татьяна Москалькова отметила, что для успеха таких переговоров важно уйти от политизированности темы. Она уверена, во время предыдущих обсуждений на эту тему «правозащитная тема уходила в политическую сферу и диалог дальше не продолжался».

Российский омбудсмен также предложила разработать меморандум - соглашение по мониторингу и оказанию гуманитарной помощи людям, которые оказались в сложном положении «в связи с привлечением к уголовной ответственности и в связи с другими факторами», сообщает "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что кабмин Украины признает незаконными выданные донбассовцам паспорта РФ. Документы не будут действовать на территории незалежной, а также при пересечении ее госграницы.

ИСТОЧНИК KP.RU