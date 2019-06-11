Сын Алибасова заявил, что его отца могли отравить

11 Июнь 22:42 2019-06-11T22:51:35+03:00

Родственник легендарного продюсера подчеркнул, что в студии, где произошел инцидент, бывает много народу

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Сын знаменитого российского продюсера Бари Алибасова предположил, что его отца могли отравить.

- У нас на студии постоянно проходной двор. Заказывается огромное количество артистов, и надо, чтобы отец эту версию снял сам, - подчеркнул Бари Алибасов-младший.

Кроме этого, представитель продюсера, Вадим Горжанкин, также отметил, что Алибасова могли отравить.

- В студии нет четкого пропускного режима или требования удостоверения личности. Может, кто-то переставил [жидкость для очистки труб] «Крот», хотя вряд ли это было намеренно, - заявил Горжанкин в интервью "РБК".

Напомним, российского продюсера Бари Алибасова госпитализировали 4 июня с ожогом пищевода. До этого он по ошибке выпил жидкость для очистки труб «Крот» вместо сока. Спустя два дня, 6 июня, медики решили ввести Алибасова в медикаментозный сон. Спустя пять суток, 11 июня, продюсер пришел в себя. Однако, по словам сына продюсера, Алибасов полностью потерял память и не узнает никого вокруг, а также не может разговаривать из-за ожога.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Сети опубликовали видео с пришедшим в сознание Бари Алибасовым.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/714231" frameborder="0"></iframe> Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна.

ИСТОЧНИК KP.RU