Сын Алибасова заявил, что его отца могли отравить
Сын знаменитого российского продюсера Бари Алибасова предположил, что его отца могли отравить.
- У нас на студии постоянно проходной двор. Заказывается огромное количество артистов, и надо, чтобы отец эту версию снял сам, - подчеркнул Бари Алибасов-младший.
Кроме этого, представитель продюсера, Вадим Горжанкин, также отметил, что Алибасова могли отравить.
- В студии нет четкого пропускного режима или требования удостоверения личности. Может, кто-то переставил [жидкость для очистки труб] «Крот», хотя вряд ли это было намеренно, - заявил Горжанкин в интервью "РБК".
Напомним, российского продюсера Бари Алибасова госпитализировали 4 июня с ожогом пищевода. До этого он по ошибке выпил жидкость для очистки труб «Крот» вместо сока. Спустя два дня, 6 июня, медики решили ввести Алибасова в медикаментозный сон. Спустя пять суток, 11 июня, продюсер пришел в себя. Однако, по словам сына продюсера, Алибасов полностью потерял память и не узнает никого вокруг, а также не может разговаривать из-за ожога.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Сети опубликовали видео с пришедшим в сознание Бари Алибасовым.
Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна.
ИСТОЧНИК KP.RU
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