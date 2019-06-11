Песков: Путин своевременно рассмотрит ходатайство об увольнении двух генералов полиции в связи с делом Голунова

11 Июнь 23:27 2019-06-11T23:34:41+03:00

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Отвечая на вопросы репортеров, когда президент России Владимир Путин рассмотрит ходатайство об увольнении двух генералов полиции в связи с нашумевшим делом журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков предпочел не уточнять сроки рассмотрения этого вопроса.

«Ходатайство будет рассмотрено своевременно», - приводит его слова ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, ранее во вторник министр внутренних дел Владимир Колокольцев сказал, что он отстранил от работы полицейских, задержавших Голунова и направил в Следственный комитет России материалы внутреннего расследования их действий. Кроме того, глава МВД сообщил, что будет ходатайствовать перед президентом об отстранении от должности двух высокопоставленных сотрудников ведомства: начальника УВД по ЗАО Москвы и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве.

Напомним, Иван Голунов был задержан 6 июня на Цветном бульваре. По словам полицейских, у него были обнаружены наркотики, было возбуждено уголовное дело. Суд принял решение отправить журналиста под домашний арест на два месяца, но 11 июня уголовное преследование было прекращено в связи с недоказанностью преступления.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/714045" frameborder="0"></iframe> Арест Ивана Голунова: что нужно знать.Вся страна обсуждает арест репортёра «Медузы» Ивана Голунова. В нашем ролике всё самое главное, что нужно знать об этом деле

ИСТОЧНИК KP.RU