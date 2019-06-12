Отец Ассанжа навестил сына в лондонской тюрьме
Отец основателя известной громкими разоблачениями организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа навестил своего 47-летнего сына в лондонской тюрьме Белмарш, где программист из Австралии сейчас находится в медицинском отделении. После посещения Джон Шиптон поделился с журналистами впечатлениями от увиденного.
Он сказал, что было «очень волнительно видеть Джулиана, особенно при таких обстоятельствах» – в тюремной больнице, похудевшим на 10 кг. По словам отца Ассанжа, его вес уже стабилизировался, и, возможно, основателя WikiLeaks скоро переведут из палаты в камеру.
«Мне кажется, сила духа и упорство остались при нём, но с Джулианом очень плохо обращались», - добавил пожилой мужчина, отметив, что семь лет вынужденного затворничества сильно измотали его сына.
Джон Шиптон также выразил надежду, что власти Австралии не оставят в беде своего гражданина и обеспечат ему дипломатическую защиту, передает телеканал RT.
Напомним, как писал сайт kp.ru, 1 мая суд Лондона приговорил основателя WikiLeaks к 50 неделям заключения, а пока британские власти решают вопрос о его экстрадиции в США.
ИСТОЧНИК KP.RU