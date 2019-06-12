2019-06-12T02:21:39+03:00
Общество

Отец Ассанжа навестил сына в лондонской тюрьме

Потом мужчина рассказал журналистам, что Джулиан сильно похудел, но силы духа не теряет
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
По обвинениям, предъявленным Джулиану Ассанжу властями США, ему грозит до 175 лет тюрьмыПо обвинениям, предъявленным Джулиану Ассанжу властями США, ему грозит до 175 лет тюрьмыФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Отец основателя известной громкими разоблачениями организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа навестил своего 47-летнего сына в лондонской тюрьме Белмарш, где программист из Австралии сейчас находится в медицинском отделении. После посещения Джон Шиптон поделился с журналистами впечатлениями от увиденного.

Он сказал, что было «очень волнительно видеть Джулиана, особенно при таких обстоятельствах» – в тюремной больнице, похудевшим на 10 кг. По словам отца Ассанжа, его вес уже стабилизировался, и, возможно, основателя WikiLeaks скоро переведут из палаты в камеру.

«Мне кажется, сила духа и упорство остались при нём, но с Джулианом очень плохо обращались», - добавил пожилой мужчина, отметив, что семь лет вынужденного затворничества сильно измотали его сына.

Джон Шиптон также выразил надежду, что власти Австралии не оставят в беде своего гражданина и обеспечат ему дипломатическую защиту, передает телеканал RT.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 1 мая суд Лондона приговорил основателя WikiLeaks к 50 неделям заключения, а пока британские власти решают вопрос о его экстрадиции в США.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новая работа Бэнкси появилась в лондонском аэропорту Хитроу
Макрон заявил о желании провести переговоры с Путиным
WhatsApp будет подавать в суд на спамеров
Жертвами двух перестрелок в Мексике стали девять человек
В День России на стартовой странице Google появился праздничный дудл
Песков: Путин своевременно рассмотрит ходатайство об увольнении двух генералов полиции в связи с делом Голунова
На суде в Гааге Киев потребовал разрешения на добычу газа в Черном море
Сын Алибасова заявил, что его отца могли отравить
Трамп планирует встретиться на саммите G20 с Путиным и Си Цзиньпином
Омбудсмены Украины и РФ обсудили условия освобождения осужденных
Московский суд арестовал бывшего главу волгоградского СК по обвинению в теракте
Ивана Голунова отпустили из-под домашнего ареста
На сайте украинского президента собирают подписи за запрет "Студии Квартал 95"