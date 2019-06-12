2019-06-12T03:39:18+03:00
Происшествия

ДТП в Москве: один человек погиб, двое пострадали

На Кутузовском проспекте столкнулись шесть автомобилей
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Пострадавших доставили в больницуПострадавших доставили в больницуФото: Михаил ФРОЛОВ
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В ночь на среду, 12 июня, в Москве произошла крупная авария, в результате которой один человек погиб, еще двое пострадали. На Кутузовском проспекте столкнулись сразу шесть автомобилей.

«На Кутузовском проспекте произошло столкновение шести транспортных средств. Один погибший, двое пострадавших», - сообщили в пресс-службе столичного главка ГИБДД.

По словам представителя Госавтоинспекции, «пострадавшие получили нетяжелые травмы».

На месте аварии работают медики «Скорой помощи» и сотрудники полиции, автоинспекторы устанавливают все обстоятельства произошедшего и виновника ДТП. К этому часу движение на участке трассы уже восстановлено.

Напомним, как писал сайт kp.ru, совсем недавно, в начале июня, на Кутузовском проспекте тоже произошла крупная авария. Тогда столкнулись несколько легковушек, в результате пострадали пять человек, из-за ДТП пришлось перекрывать движение в сторону центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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