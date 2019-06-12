В России могут расширить список признаков опьянения водителей

СЕГОДНЯ 04:26 2019-06-12T04:33:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В России могут ввести два новых теста, с помощью которых сотрудники автоинспекции смогут точнее определять, трезв ли человек за рулем. Министерство внутренних дел предложило расширить список признаков алкогольного или наркотического опьянения, которые могут быть выявлены при освидетельствовании водителей с помощью специальных приборов.

Специалисты МВД уже и поправки к правилам освидетельствования подготовили. В частности, предлагается добавить два признака опьянения: «наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, определяемое техническим средством индикации» и «положительные показания средства (экспресс-теста) обнаружения наркотических веществ в слюне».

Как отмечают в пресс-службе ведомства, «применение указанных средств позволит минимизировать субъективный подход в оценке состояния водителей», а это, в свою очередь, «будет способствовать соблюдению прав и законных интересов участников дорожного движения». Кроме того, по мнению авторов проекта, такие меры помогут уменьшить число недоразумений и конфликтных ситуаций на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU