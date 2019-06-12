2019-06-12T04:46:46+03:00
Политика

SANA: Сирийские ПВО отразили воздушную атаку Израиля

По данным агентства, удалось перехватить несколько ракет, люди не пострадали
Поделиться:
ПВО Сирии отразили ракетный ударПВО Сирии отразили ракетный ударФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В ночь на среду, 12 июня, сирийским зенитчикам снова пришлось отражать воздушную атаку Израиля, сообщает государственное информационное агентство SANA. По данным издания, средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии перехватили несколько ракет в районе Телль-эль-Хара в южной части страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В России могут расширить список признаков опьянения водителей
Во французской тюрьме заключенный захватил в заложники двух охранников
ДТП в Москве: один человек погиб, двое пострадали
Новая работа Бэнкси появилась в лондонском аэропорту Хитроу
Отец Ассанжа навестил сына в лондонской тюрьме
Макрон заявил о желании провести переговоры с Путиным
WhatsApp будет подавать в суд на спамеров
Жертвами двух перестрелок в Мексике стали девять человек
В День России на стартовой странице Google появился праздничный дудл
Песков: Путин своевременно рассмотрит ходатайство об увольнении двух генералов полиции в связи с делом Голунова
На суде в Гааге Киев потребовал разрешения на добычу газа в Черном море
Сын Алибасова заявил, что его отца могли отравить
Трамп планирует встретиться на саммите G20 с Путиным и Си Цзиньпином
Омбудсмены Украины и РФ обсудили условия освобождения осужденных
Московский суд арестовал бывшего главу волгоградского СК по обвинению в теракте
Ивана Голунова отпустили из-под домашнего ареста
На сайте украинского президента собирают подписи за запрет "Студии Квартал 95"