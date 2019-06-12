SANA: Сирийские ПВО отразили воздушную атаку Израиля
По данным агентства, удалось перехватить несколько ракет, люди не пострадали
ПВО Сирии отразили ракетный ударФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В ночь на среду, 12 июня, сирийским зенитчикам снова пришлось отражать воздушную атаку Израиля, сообщает государственное информационное агентство SANA. По данным издания, средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии перехватили несколько ракет в районе Телль-эль-Хара в южной части страны.
ИСТОЧНИК KP.RU
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