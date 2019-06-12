Болтон заявил, что Россия и Китай распространяют слухи о разногласиях в Белом доме

СЕГОДНЯ 05:20 2019-06-12T05:43:19+03:00

Доказательств советник Трампа привести не смог, но подчеркнул, что у США есть «весомые причины» так считать

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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон нашел источники слухов о разногласиях в Белом доме: разумеется, по его версии, во всем виновата Россия. А еще – Китай, Северная Корея, Иран и Венесуэла. Как утверждает помощник Трампа, именно эти страны договорились «сеять дезинформацию» о непростых отношениях чиновников из американской администрации.

«У нас есть весомые причины полагать, что Северная Корея, Иран, Венесуэла, Россия и Китай приняли решение попытаться сеять дезинформацию об администрации, говорить, что у президента и его советников разногласия», - цитирует заявление Болтона агентство Bloomberg.

В качестве примера он привел слова министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа о том, что советники президента США могут его «втянуть в войну». Других доказательств не представил.

К слову, внешняя помощь в распространении слухов американской администрации не нужна: многие бывшие сотрудники сами выносят сор из избы. Например, как писал сайт kp.ru, экс-помощница Трампа Омароса Маниголт-Ньюман прошлым летом издала книгу, которая так и называется – «Свихнувшийся: взгляд из Белого дома Трампа».

ИСТОЧНИК KP.RU