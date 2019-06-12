Трамп прокомментировал версию СМИ о том, что убитый брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ
Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не разрешил бы американским спецслужбам использовать своих информаторов против северокорейского лидера Ким Чен Ына. Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что убитый в 2017 году старший брат главы КНДР Ким Чен Нам мог быть осведомителем Центрального разведывательного управления (ЦРУ).
«Я видел информацию о ЦРУ по поводу его брата или единокровного брата. И я бы сказал ему (Ким Чен Ыну), что такого бы не произошло под моим руководством. Я бы не позволил подобного под моим руководством», - приводит слова Трампа ТАСС.
Как писал сайт kp.ru, накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что Ким Чен Нам «неоднократно встречался представителями» ЦРУ. В частности, по сведениям источников издания, и в феврале 2017 года, когда он был убит в международном аэропорту Куала-Лумпура, старший брат лидера КНДР якобы прибыл в Малайзию на переговоры с агентом американской разведки.
ИСТОЧНИК KP.RU