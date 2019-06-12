2019-06-12T07:10:24+03:00
В мире

Трамп прокомментировал версию СМИ о том, что убитый брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ

По словам президента США, он не позволил бы американским спецслужбам использовать своих осведомителей против лидера КНДР
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не разрешил бы американским спецслужбам использовать своих информаторов против северокорейского лидера Ким Чен Ына. Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что убитый в 2017 году старший брат главы КНДР Ким Чен Нам мог быть осведомителем Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

«Я видел информацию о ЦРУ по поводу его брата или единокровного брата. И я бы сказал ему (Ким Чен Ыну), что такого бы не произошло под моим руководством. Я бы не позволил подобного под моим руководством», - приводит слова Трампа ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что Ким Чен Нам «неоднократно встречался представителями» ЦРУ. В частности, по сведениям источников издания, и в феврале 2017 года, когда он был убит в международном аэропорту Куала-Лумпура, старший брат лидера КНДР якобы прибыл в Малайзию на переговоры с агентом американской разведки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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